Компанії Apple і Meta, які традиційно вважаються конкурентами, провели переговори про потенційне партнерство з метою інтеграції генеративної моделі штучного інтелекту Meta в Apple Intelligence, нещодавно анонсовану систему ШІ для iPhone, iPad та macOS, повідомляє The Wall Street Journal.

Meta, разом з іншими розробниками генеративного ШІ, прагне використати широку мережу дистрибуції Apple, зокрема через iPhone, подібно до того, як це робить App Store.

Попри те, що Apple пізно увійшла в простір генеративного ШІ, компанія розробила власні невеликі мовні моделі та оголосила про плани співпраці з партнерами для розширення можливостей Apple Intelligence. Під час нещодавньої “Всесвітньої конференції розробників” (WWDC) Apple оголосила OpenAI своїм першим партнером.

“Ми хотіли почати з найкращого”, – заявив після презентації керівник відділу програмного забезпечення Apple Крейг Федерігі, назвавши ChatGPT найкращим вибором для користувачів на сьогодні. Федерігі також висловив зацікавленість в інтеграції ШІ Gemini від Google.

Крім переговорів з Google і Meta, стартапи Anthropic і Perplexity також ведуть переговори з Apple про інтеграцію своїх генеративних ШІ в Apple Intelligence.

Якщо Apple укладе угоди з цими партнерами, клієнти зможуть обирати, які зовнішні моделі ШІ використовувати поряд із внутрішніми системами Apple.

Переговори з Meta підкреслюють нові альянси, що формуються між великими технологічними компаніями в епоху ШІ. Оскільки технологія OpenAI вже вбудована в пристрої Microsoft і Apple, угода між Apple і Meta була б особливо помітною, враховуючи історію їхнього суперництва.

У цих дискусіях ні Apple, ні ШІ-компанії не прагнуть отримати гроші одна від одної. Натомість ШІ-компанії матимуть можливість продавати преміумпідписки через Apple Intelligence, а Apple отримуватиме частину доходу від підписки, подібно до моделі App Store.