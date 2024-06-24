Організація космічних досліджень Індії (IRSO) заявила про намір побудувати повноцінний багаторазовий космічний човник для орбітального випробування після третьої посадки експериментального міні-космольота RLV-LEX. Про це повідомляє The Register.

Цей експериментальний апарат називається RLV-LEX (Reusable Launch Vehicle Landing EXperiment) і є малою версією космічного човника програми NASA Space Shuttle, або космічной літак Boeing X-37 повітряних сил США. Вперше апарат здійснив політ у квітні 2023 року, а потім ще раз у березні 2024 року.

Для тестування можливості заходу на посадку, апарат знову скинули з гелікоптера. Цього разу вітер був сильнішим, ніж під час попередніх польотів. При заході на посадку апарат скоригував курс на 500 метрів та “здійснив точну горизонтальну посадку на центральній лінії злітно-посадкової смуги”, як пише IRSO.

Повідомляється, що швидкість приземлення апарата перевищила 320 км/год, в той час, як військові винищувачі заходять на посадку на швидкості 280 км/год, пасажирські лайнери 260 км/год.

Під час місії було використано той самий апарат і бортові системи, що й під час другого випробувального польоту — ще одне важливе досягнення, на шляху до створення багаторазового апарата.

Організація повідомляє, що успішна посадка означає, що агентство набуло досвіду, необхідного для майбутньої орбітальної місії, а це означає, що тепер воно “розпочинає створення RLV-ORV, орбітального корабля багаторазового використання”.

Ніяких термінів розробки або запуску цього апарату не повідомлено.

Наступна важлива місія Індії називається “Вьоммітра”(Vyommitra) і передбачає запуск людиноподібного робота для випробування пілотованої місії “Гаганьян”(Gaganyaan).

Очікується, що “Вьоммітра” полетить пізніше цього року, а запуск “Гаганьян” заплановано на 2025 рік. Ціллю проєкту є доставка трьох індійських астронавтів на низьку навколоземну орбіту.