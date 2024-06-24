Китайська компанія ByteDance, якій належить TikTok, співпрацює з американським виробником мікросхем Broadcom в роботі над власним процесором для штучного інтелекту (NPU), повідомляє Reuters.

За словами анонімних джерел, 5-нанометровий чип — інтегрована мікросхема для конкретного застосування (ASIC) — відповідатиме експортним обмеженням США, а його виробництво буде передано тайванській компанії TSMC.

З того часу, як США ввели експортний контроль напівпровідників у 2022 році, ще не було публічно оголошено про співпрацю між китайськими та американськими компаніями в області розробки мікросхем. Американсько-китайські угоди в цьому секторі, як правило, стосуються менш складних технологій.

Співпраця ByteDance з Broadcom допоможе скоротити витрати на закупівлі та забезпечити стабільне постачання висококласних чипів, кажуть джерела, які відмовилися назвати себе через чутливість питань напівпровідників у Китаї.

Однак, за їхніми словами, не очікується, що TSMC почне виробництво нового чіпа в цьому році. Один з них сказав, що, хоча проєктування йде повним ходом, “tapeout”, який знаменує собою кінець етапу проєктування і початок виробництва, ще не розпочався.

Як і багато інших світових технологічних компаній, ByteDance намагається розвивати галузь штучного інтелекту, але велика частина світових напрацювань їй недоступна, як і іншим китайським компаніям.

Найсучасніші чипсети NVIDIA, наприклад недоступні для китайських компаній через американський експортний контроль, спрямований на перешкоджання прориву в галузі штучного інтелекту та суперкомп’ютерних обчислень китайськими військовими.

ByteDance і Broadcom є діловими партнерами щонайменше з 2022 року. Китайська компанія вже придбала високопродуктивний 5-нм чип-комутатор Tomahawk, а також комутатор Bailly для комп’ютерних кластерів зі штучним інтелектом.

Окрім TikTok та його китайської версії Douyin, ByteDance також володіє іншими популярними в Китаї проєктами, наприклад сервісом чат-ботів Doubao, схожим на ChatGPT, який налічує 26 мільйонів користувачів.

За словами однієї з осіб, яка була поінформована з цього питання, для підтримки свого просування у сфері ШІ, ByteDance все-таки змогла придбати чипи NVIDIA. Такі як A100 і H100, що були доступні для китайського ринку до введення першого раунду санкцій США, а також чипи A800 і H800, які NVIDIA виготовила спеціально для китайського ринку, але які також були пізніше обмежені.

Повідомляється, що лише у 2023 році ByteDance виділила $2 мільярди на закупівлю чіпів NVIDIA.

Минулого року ByteDance також придбала чипи Huawei Ascend 910B.

Наразі компанія розмістила сотні вакансій, пов’язаних з напівпровідниковою промисловістю, в тому числі 15 вакансій для розробників мікросхем ASIC.