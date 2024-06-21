Коли Apple представила AirPods у 2016 році, компанія також реалізувала новий, простий та інтуїтивно зрозумілий спосіб сполучення бездротових аксесуарів з iPhone та iPad. Замість того, щоб заходити в налаштування Bluetooth і натискати кнопки, система ідентифікує аксесуар, що знаходиться поблизу, і пропонує користувачеві створити з ним пару. В iOS 18 цей швидкий процес сполучення вперше стане доступним для сторонніх виробників, як повідомляє 9to5Mac.

Завдяки новому API під назвою AccessorySetupKit як тільки iPhone або iPad під управлінням iOS 18 виявить сумісний аксесуар, він покаже користувачеві вікно для підтвердження сполучення з цим пристроєм.

Достатньо лише доторкнутися, і система автоматично встановить з’єднання Bluetooth або Wi-Fi, необхідне аксесуару. Це також означає, що користувачам більше не доведеться вручну надавати дозволи Bluetooth і Wi-Fi окремо для кожної програми цього аксесуара.

Якщо аксесуар вимагає складнішого процесу сполучення, наприклад, підтвердження PIN-коду, API iOS 18 також може запитати цю інформацію у користувача без необхідності відкривати програму. Після того, як пристрій буде сполучено, додаткову інформацію про нього можна знайти в новому меню “Аксесуари” в налаштуваннях “Конфіденційність”.

Ця зміна дозволить стороннім виробникам запропонувати такий же рівень інтеграції, який мають аксесуари Apple з iOS.