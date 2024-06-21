Адміністрація Президента США Джо Байдена у четвер, 20 червня, оголосила про наміри заборонити продаж антивіруса Kaspersky через зв’язки з росією та потенційні ризики безпеці. Про це повідомляє Reuters.

“росія показала, що має потенціал і… намір використовувати російські компанії, такі як Kaspersky, для збору та використання особистої інформації американців, і саме тому ми змушені вжити заходів, які ми вживаємо сьогодні”, – зазначила Міністерка торгівлі Джина Раймондо.

Водночас у компанії заявили, що рішення США базується на “поточному геополітичному кліматі та теоретичних занепокоєннях, а не на комплексній оцінці цілісності продуктів і послуг Kaspersky”. У заяві також розповіли, що діяльність компанії не загрожує національній безпеці США і що рішення оскаржуватимуть.

Заборона на продаж, яка зокрема також заборонить завантаження оновлень програмного забезпечення, перепродаж і ліцензування продукту, почне діяти 29 вересня, через 100 днів після публікації, щоб дати компаніям час знайти альтернативи.

“Ми ніколи не віддамо ворожій нації ключі до наших мереж або пристроїв, тому божевільно думати, що ми продовжуватимемо дозволяти американцям продавати російське програмне забезпечення з найглибшим можливим доступом до пристроїв», — сказав сенатор-демократ Марк Уорнер, голова Комітету з питань розвідки Сенату США.

Подібне рішення могло бути прийняте набагато раніше, адже ще у 2015 році розслідування Bloomberg показало, що антивірус насправді має зв’язки з російських воєнними та розвідниками. Трохи пізніше, у 2017, у США заборонили використовувати Kaspersky у державних установах, тепер же забороняють і продаж.