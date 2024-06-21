Компанія Anthropic випускає нову потужну генеративну модель ШІ під назвою Claude 3.5 Sonnet. Розробник стверджує, що на сьогодні це найкраща модель серед усіх. Про це повідомляє TechCrunch.

Claude 3.5 Sonnet може генерувати та аналізувати текст, також є можливість аналізу зображення. У кількох тестах читання, кодування та математики Claude 3.5 Sonnet випереджає попередню модель Claude 3 Sonnet, та перевершує попередню флагманську модель Anthropic — Claude 3 Opus.

Бенчмарки не завжди є найкориснішим показником ефективності ШІ, частково тому, що багато з них тестують граничні випадки, які навряд чи будуть застосовані в широкому використанні, наприклад, відповіді на питання медичного іспиту.

Але все одно, у тестах, які проводила Anthropic, Claude 3.5 Sonnet випереджає провідні моделі конкурентів, включно з нещодавно запущеним GPT-4o від OpenAI.

Разом з новою моделлю Anthropic випускає так звані Artifacts — робочі простори, де користувачі можуть редагувати та додавати контент, наприклад, код і документи, згенеровані моделями Anthropic.

Контекстне вікно Claude 3.5 Sonnet становить 200 000 токенів. Враховуючи, що один токен це не ціле слово, а його склади, то контекстне вікно нової моделі вміщатиме приблизно 150 000 слів.

Згідно із заявою представників Anthropic, у найближчому майбутньому Artifacts отримають нові функції, такі як спільний доступ для великих груп користувачів та зберігання баз даних.

Anthropic стверджує, що нова модель краще розуміє нюанси та складні інструкції, а також такі речі, як гумор. Крім того, Claude 3.5 Sonnet приблизно вдвічі швидший за Claude 3 Opus.

Продуктовий директор Anthropic Майкл Герстенхабер каже, що ці покращення є результатом архітектурних змін та нових навчальних даних, у тому числі згенерованих штучним інтелектом.

Для бізнесу важливо те, чи допомагає ШІ задовольнити їхні бізнес-потреби, а не те, чи є ШІ конкурентоспроможним, — каже Герстенхабер. — І з цієї точки зору я вважаю, що Claude 3.5 Sonnet буде на крок попереду всього іншого, що ми маємо, а також попереду всього іншого в галузі.

Claude 3.5 Sonnet вже доступний для користування. Передплатники тарифних планів Anthropic Claude Pro та Claude Team отримують у 5 разів більші ліміти. Claude 3.5 Sonnet також доступний через API Anthropic та платформи, такі як Amazon Bedrock та Google Cloud’s Vertex AI.