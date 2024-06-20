Qualcomm виплатить $75 мільйонів, щоб врегулювати судовий позов, в якому акціонери компанії звинувачували виробника чипів в обмані та приховуванні своїх антиконкурентних методів продажу та ліцензування. Про це повідомляє Reuters.

Акціонери звинувачували компанію у штучному завищенні ціни на акції у період з лютого 2012 року по січень 2017 року. Qualcomm неодноразово описувала продажі чипів та ліцензування технологій як окремі бізнеси, хоча насправді компанія об’єднала їх аби зменшити конкуренцію.

Apple та Федеральна торгова комісія також подавали окремі позови у січні 2017 року звинувачуючи компанію у спробах монополізувати ринок процесорів що використовуються у мобільних смартфонах. Apple також заявила, що компанія використовувала своє становище для завищення цін на чипи та домагалася дорогих умов для ліцензій на технології.

Qualcomm та шість індивідуальних відповідачів, зокрема колишні генеральні директор Пол Джейкобс та Стівен Молленкопф заперечили протиправні дії та погодилися на врегулювання. В результаті ні Федеральна торгова комісія, ні Apple не отримали жодних виплат.

Попри невдалі позови від Apple та уряду США, акціонери все ж отримають виплати. У вівторок, 18 червня 2024 р., до федерального суду у Сан-Дієго було передано попередню мирову угоду, яка передбачає виплату $75 мільйонів готівкою. Ця угода потребує затвердження окружною суддею Джинсук Охта, яка засвідчила позов у березні 2023 року.