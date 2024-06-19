Супутники Starlink та їм подібні можуть пошкодити захисний озоновий шар Землі, свідчать нові дослідження Університету Південної Каліфорнії, про що повідомляє The Independent.

Супутники при закінченні експлуатації сходять з орбіти та згорають у верхніх шарах атмосфери. При згорянні невеликого супутника утворюється близько 30 кг оксидів алюмінію.

За словами дослідників, лише у 2022 році падіння супутників могло призвести до утворення близько 17 тонн крихітних частинок оксиду алюмінію.

SpaceX запустила вже понад 6 000 супутників, і їхня кількість продовжує зростати, причому кожна нова модель стає все важчою.

Оксиди алюмінію виснажують озоновий шар. Вони можуть залишатися в атмосфері та руйнувати озоновий шар десятиліттями, попереджають дослідники.

За оцінками вчених, коли всі заплановані супутникові угруповання вийдуть на орбіту, щороку буде вивільнятися понад 350 тонн оксидів алюмінію. Це майже на 650% перевищує природні атмосферні рівні.

Лише SpaceX має дозвіл на запуск ще 12 000 супутників Starlink, тоді як Amazon та інші технологічні гіганти також планують запустити тисячі супутників у найближчі роки. Крім того, власні сузір’я супутників збирається побудувати Китай та ЄС.

Дослідники закликають не ігнорувати проблему та зосередитись на її розв’язанні вже зараз.