Сонячні панелі з часом втрачаю вихідну потужність і загально поширена думка, що через 10 років їх треба міняти. Сонячний масив Phébus 1, встановлені у Франції ще у 1992 році, спростовують це твердження експериментальним шляхом. Про це пише TechSpot.

Невеликий масив сонячних панелей площею 10 м² та потужністю у 1 кВт, встановлений у 1992 році неподалік Леону і підключений до французької енергомережі, був демонтований у 2023 році та пройшов ретельне тестування у лабораторних умовах. З’ясувалося, що після 31 року служби сонячні панелі все ще видає 79,5% відсотка початкової номінальної вихідної потужності. Тобто деградація панелі склала лише 0,66% на рік і в цілому вона показала себе краще, ніж обіцяв виробник, який гарантував лише 80% початкової продуктивності протягом 25 років експлуатації.

Неприбуткова асоціація Hespul, яка встановлювала цю панель, посилається також на довгострокове швейцарські та останні американські і європейські дослідження, які показують, що середній рівень деградації сонячних панелей становить від 0,36 до 0,75 відсотка на рік. Отже, хоча з роками зниження виробництва енергії неминуче, реальні дані демонструють, що сонячні панелі можуть працювати протягом кількох десятиліть, залишаючись на високому рівні продуктивності.