Президент України Володимир Зеленський підписав закон №8329 у якому передбачається штраф розміром від 1360 до 2720 гривень та інші міри покарання за сексуальне домагання та інші форми насильства за ознакою статі, у тому числі в інтернеті. Про це пише УП.Життя з посиланням на сайт Верховної Ради.

Закон був ухвалений 22 травня 2024 р. Він є пов’язаним із ратифікацією Стамбульської конвенції, міжнародної угоди спрямованої на боротьбу з насильством щодо жінок і домашнім насильством. Конвенція є одним з важливих моментів для набуття України членства в ЄС.

У законі йдеться про те, що окрім вище згаданого штрафу, за сексуальне домагання, у тому числі й в інтернеті, можливі також покарання у вигляді від 20 до 40 годин громадських робіт, один місяць виправних робіт з відрахуванням 20% заробітку або ж адміністративним арештом на строк до 15 діб.

Закон передбачає впровадження відповідальності за будь-які фізичні, психологічні або економічні дії, що завдають шкоди, які були спрямовані проти особи за ознакою статі. За це також передбачено штраф від 1700 до 3400 гривень, громадські або виправні роботи та адміністративний арешт до 10 діб.

Також у законі є стаття, яка передбачає покарання за невиконання заборонного припису або неповідомлення про місце перебування у разі винесу такого припису.