Астрономи спостерігають за надмасивною чорною дірою, яка може бути центром іншої галактики, що знаходиться на відстані 300 мільйонів світлових років від нас. У 2019 році від неї почало надходити ультрафіолетове, інфрачервоне та видиме світло. Про оце пише Ars Technica.

У лютому цього року галактика почала випромінювати рентгенівське світло, вона стає більш активною. Астрономи вважають, що це активне галактичне ядро (AGN), яке отримує енергію від надмасивних чорних дір у центрі галактики та/або від обертання чорної діри.

Такого висновку дійшли автори нової статті, прийнятої до публікації в журналі Astronomy and Astrophysics, хоча автори визнають можливість того, що це також може бути якась рідкісна подія, коли чорна діра викидує частину маси поглиненої зірки.

Цьому сплеску світла дали кодову назву SDSS1335_0728. Першим його зафіксував у сузір’ї Діви телескоп Zwicky Transient Facility.

Надмасивна чорна діра цього сузір’я оцінюється приблизно в 1 мільйон сонячних мас. Щоб краще зрозуміти, що може відбуватися, автори проаналізували архівні дані та об’єднали їх з даними нових спостережень.

Існує багато причин, чому зазвичай тиха галактика може раптово спалахнути. Це може статись через появу наднових або через викиди з чорних дір. Такий викид може сформувати акреційний диск навколо чорної діри, який випромінює потужне рентгенівське та видиме світло.

Але ці події не тривають майже п’ять років — зазвичай не більше кількох сотень днів.

Тому автори дійшли висновку, що галактика прокинулася і тепер має активне галактичне ядро. А випромінення є результатом світіння холодного пилу і газу, що оточують чорну діру, які можуть утворювати орбітальні акреційні диски. Гравітаційні сили стискають речовину в диску і нагрівають її до мільйонів градусів Кельвіна, створюючи випромінювання в усьому електромагнітному спектрі.

Але вчені не відкидають, що це все ж таки може бути викид чорної діри. Якщо це так, то він буде найдовшим і найслабшим з виявлених досі. Або ж це може бути зовсім нове не вивчене явище.

Отже, SDSS1335_0728 — це галактика, за якою варто поспостерігати. Астрономи вже готуються до подальших спостережень за допомогою багатоканального спектроскопічного дослідника (MUSE) і Надзвичайно великого телескопа VLT, а також, можливо, навіть обсерваторії Віри Рубін в Чілі, запуск якої запланований на наступне літо.

Її Великий синоптичний оглядовий телескоп (LSST) зможе безперервно знімати все південне небо, потенційно фіксуючи ще більше пробуджень галактик.

У центрі нашої галактики також є надмасивна чорна діра (Sgr A*), але там ще не накопичилося достатньо матеріалу, щоб астрономи могли вловити якесь випромінювання, навіть в інфрачервоному діапазоні.

Отже, її галактичне ядро вважається неактивним. Можливо, воно було активним у минулому, і цілком можливо, що воно знову прокинеться через кілька мільйонів або навіть мільярдів років, коли Чумацький Шлях зіллється з галактикою Андромеди і їхні надмасивні чорні діри об’єднаються.