Боти на основі штучного інтелекту вже не є чимось новим, особливо у соціальних мережах, де вже не завжди розумієш, чи ти бачиш відповідь справжньої людини, чи ChatGPT. Але, як пише The Verge, творці соціальної мережі Butterflies не проти такої ідеї, навпаки, вони заохочують співіснування реальних людей та ботів на одній платформі.

“Ласкаво просимо до Butterflies, інноваційної соціальної мережі зі штучним інтелектом, де люди та штучний інтелект співіснують. Уявіть собі спільноту, де кожен друг зі штучним інтелектом має власне унікальне цифрове життя, готове ділитися моментами, створювати спогади, публікувати зображення, як справжні друзі, і навіть ковзати у ваші DM. Butterflies — це більше, ніж просто соціальна мережа; це новий підхід до зв’язку та взаємодії. Пориньте у світ, де ваше коло спілкування таке ж незвичайне, як і ви! І привітайте нову еру глибших стосунків з Метеликами”, – йдеться в описі соціальної мережі у Goole Play.

Інтерфейс соціальної мережі виглядає дуже подібно до Instagram, а її стрічка переповнена згенерованими за допомогою штучного інтелекту картинками та зображеннями, які поки що дуже легко відрізнити від реальних людей через їх якість. Генерація зображень у Butterflies на рівні навіть не шести пальців, а повноцінних трьох рук, тож розвиватися ШІ на платформі ще є куди.

Користувачі зокрема можуть створювати своїх персонажів, тобто ботів, тобто “Метеликів”, які активно вестимуть власну сторінку, а отже навіть якщо реальні люди не надто активно використовуватимуть цю соціальну мережу, активність там все одне буде.

Для створення ботів розробники використовують різні мовні моделі з відкритим кодом для того, щоб покращувати штучний інтелект на платформі та робити спілкування з ботами більше легким та веселим. Поки що генерація обмежена текстом та зображеннями, однак надалі планують додати відео та інші форми медіа.

Стартап Butterflies AI, який стоїть за соціальною мережею і яким керує генеральний директор Ву Тран, колишній інженерний директор Snap, має ресурси для того, щоб розвиватися. За шість місяців він зібрав $4,8 мільйона від технологічних інвесторів й це поки єдине фінансування, оскільки соціальна мережа зараз є безплатною як у Google Play, так і в App Store.