YouTube тестує можливість для глядачів залишати примітки до відео, які покликані забезпечити “релевантний, своєчасний і легкий для розуміння контекст”, повідомляє 9to5Google.

Порівняно з коментарями, примітки розташовані вище, між назвою відео та назвою каналу. Цей розділ називатиметься “Глядачі додали примітку” та розгортатиметься по натиску на панель.

Ця система може бути використана, щоб “пояснити, коли пісня є плагіатом, або ж вказати, що доступна нова версія продукту, який розглядається у відео”.

Примітки не будуть показуватись всі та всім, YouTube розробила алгоритм на базі оцінок користувачів, який показуватиме примітки користувачам.

Користувачі зможуть оцінювати примітки як “корисні”, “частково корисні” або “некорисні”, і чому саме. Наприклад, чи посилається вона на високоякісні джерела, і чи написана чітко і нейтрально.

Алгоритм же працюватиме, як зазначає компанія, “на основі мостів”. Якщо багато людей, які в минулому оцінювали дописи по-різному, тепер оцінюють один і той самий допис як корисний, то система з більшою ймовірністю покаже цей допис під відео.

YouTube запрошує “обмежену кількість дописувачів” для тестування. Вони зможуть створювати анонімні нотатки. До тестування можуть бути запрошені власники активних каналів, за якими не зафіксовано порушень правил спільноти. Запрошення може надійти електронною поштою, або в Creator Studio.

Примітки почнуть з’являтися на відео “в найближчі тижні та місяці” для глядачів у США, якщо вони будуть визнані корисними для широкого загалу.