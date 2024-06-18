Fisker, американський стартап з виробництва електромобілів, офіційно подав заяву про банкрутство за Главою 11 Кодексу США про банкрутство станом на кінець понеділка, 17 червня, повідомляє Engadget. Компанія планує реструктуризувати свій борг і продати активи, а це означає, що світ не побачить довгоочікуваний електропікап Alaska, який навіть мав спеціальне місце для ковбойського капелюха.

Виробник електромобілів Fisker оголосив про банкрутство, планує реструктуризувати борги та продати активи
Виробник електромобілів Fisker оголосив про банкрутство, планує реструктуризувати борги та продати активи

“Ми пишаємося нашими досягненнями, і ми передали тисячі позашляховиків Fisker Ocean в руки клієнтів”, – заявив представник Fisker. “Але, як й інші компанії в індустрії електромобілів, ми зіткнулися з різними ринковими та макроекономічними побічними вітрами, які вплинули на нашу здатність ефективно працювати”.

Ця заява не стала несподіванкою, враховуючи попередні рішення Fisker припинити інвестиції в майбутні моделі. Це рішення було прийнято у зв’язку з фінансовими показниками, оприлюдненими в лютому. Серед розкритих даних був план звільнення 15% робочої сили, приблизно 200 співробітників. Компанія стверджувала, що веде переговори з “великим автовиробником” про фінансову та виробничу підтримку.

У 2023 році Fisker виготовив 10 193 одиниці свого єдиного електромобіля, позашляховика Ocean, але зміг доставити лише 4 929 автомобілів. Попри збільшення до $200,1 млн доходу в четвертому кварталі, порівняно зі $128,3 млн у третьому кварталі, компанія повідомила про від’ємну валову рентабельність у розмірі 35%.