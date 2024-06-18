Fisker, американський стартап з виробництва електромобілів, офіційно подав заяву про банкрутство за Главою 11 Кодексу США про банкрутство станом на кінець понеділка, 17 червня, повідомляє Engadget. Компанія планує реструктуризувати свій борг і продати активи, а це означає, що світ не побачить довгоочікуваний електропікап Alaska, який навіть мав спеціальне місце для ковбойського капелюха.

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“Ми пишаємося нашими досягненнями, і ми передали тисячі позашляховиків Fisker Ocean в руки клієнтів”, – заявив представник Fisker. “Але, як й інші компанії в індустрії електромобілів, ми зіткнулися з різними ринковими та макроекономічними побічними вітрами, які вплинули на нашу здатність ефективно працювати”.

Ця заява не стала несподіванкою, враховуючи попередні рішення Fisker припинити інвестиції в майбутні моделі. Це рішення було прийнято у зв’язку з фінансовими показниками, оприлюдненими в лютому. Серед розкритих даних був план звільнення 15% робочої сили, приблизно 200 співробітників. Компанія стверджувала, що веде переговори з “великим автовиробником” про фінансову та виробничу підтримку.

У 2023 році Fisker виготовив 10 193 одиниці свого єдиного електромобіля, позашляховика Ocean, але зміг доставити лише 4 929 автомобілів. Попри збільшення до $200,1 млн доходу в четвертому кварталі, порівняно зі $128,3 млн у третьому кварталі, компанія повідомила про від’ємну валову рентабельність у розмірі 35%.