Tether Holdings Ltd., емітент найбільшого стейблкоіна на криптовалютному ринку, створив новий синтетичний долар aUSDT, який забезпечується золотом, повідомляє Bloomberg.

Токен був створений на новій платформі Alloy by Tether і буде торгуватися як USDT через смартконтракти на блокчейні Ethereum Mainnet, де користувачі можуть карбувати його, вносячи інший токен Tether, що відстежує вартість золота.

Нова пропозиція підкреслює амбіції Tether вийти за рамки свого стейблкоіну USDT — токена з ринковою капіталізацією $112,5 мільярдів, який відстежує вартість долара США і забезпечується резервами векселів Казначейства США та іншими цінними паперами та інвестиціями.

За даними компанії, ринкова капіталізація Tether Gold становить близько $573 мільйонів і забезпечена фізичним золотом, яке зберігається у Швейцарії.

Нова валюта aUSDT призначена для користувачів, які хочуть здійснювати транзакції, платежі та грошові перекази у валюті, подібній до долара США, без необхідності продавати свої цифрові активи, забезпечені золотом.

Стейблкоіни, такі як USDT, останніми роками перебувають під пильною увагою, оскільки регулятори занепокоєні ліквідністю резервів, що їх підтримують, і тим, чи зможуть вони витримати масові запити на викуп в умовах ринкового тиску.