Українська IT-компанія Genesis запустила Genesis Press — проєкт для підтримки видання світової бізнес-літератури українською мовою. В Genesis Press зазначають, що їхня мета — видавати переклади бізнес-книжок для українських читачів: світові бестселери з підприємництва і пов’язаних із бізнесом тем.

Пілотний проєкт Genesis Press вже зʼявився у книгарнях. Це виданий спільно із видавництвом “Лабораторія” переклад англомовного бізнес-бестселера про найм “Хто. Як наймати найкращих”.

“У процесі побудови екосистеми ми вивчали й адаптували до наших реалій досвід лідерів технологічного сектору у світі. Якісна бізнес-література, яка описує підходи та реальні кейси компаній big tech, допомагала нам у цьому. Ми віримо, що поступове збільшення кількості бізнес-книжок українською в тому числі матиме вплив на розвиток підприємницької спільноти в країні. Тому ми інвестуємо у створення цілого корпусу бізнес-літератури українською в межах ініціативи Genesis Press”, — зазначив співзасновник і СЕО Genesis Володимир Многолєтній.

Genesis Press запрошує всіх охочих долучитися до створення списку майбутніх українських видань бізнес-бестселерів. Залишити свої варіанти книжок, які, на вашу думку, мають бути перекладені для українського читача, можна на сайті ініціативи.