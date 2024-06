Meta ставить на паузу створення свого ШІ-помічника в Європі після того, як отримала заперечення від ірландського регулятора з питань конфіденційності, повідомляє The Verge.

Ірландська комісія із захисту даних звернулась до компанії з проханням відкласти навчання своїх великих мовних моделей на контенті, який був публічно розміщений у профілях Facebook та Instagram.

Meta заявила, що “розчарована” цим проханням, оскільки компанія проінформувала європейських регуляторів ще в березні. Також компанія звертає увагу, що компанії Google та OpenAI вже використовували дані європейців для навчання ШІ.

Техногігант застерігає, що якщо регулятори не дозволять використовувати інформацію користувачів для навчання моделей, то Meta зможе запропонувати лише неповноцінний продукт. А такий продукт компанія запускати відмовляється, а тому запуск Meta AI поки що не відбудеться.

Європейські регулятори своєю чергою привітали цю паузу.

“Ми раді, що компанія Meta замислилася над занепокоєнням, яким поділилися з нами користувачі їхнього сервісу у Великобританії, і відповіла на наше прохання призупинити і переглянути плани щодо використання даних користувачів Facebook та Instagram для навчання генеративного ШІ”, — каже Стівен Алмонд, виконавчий директор з питань регуляторних ризиків Офісу комісара з питань інформації Великої Британії.

Відповідальною за таку затримку може бути адвокаційна група NOYB (None of Your Business), яка подала 11 скарг проти Meta в декількох європейських країнах

Засновник NOYB Макс Шремс заявив, що скарга ґрунтується на правовій основі збору персональних даних компанією Meta.

“Meta, по суті, заявляє, що може використовувати будь-які дані з будь-якого джерела для будь-яких цілей і робити їх доступними будь-кому в світі, якщо це робиться за допомогою технології штучного інтелекту”, — сказав Шремс. — Це явно суперечить дотриманню GDPR”.

General Data Protection Regulation, або ж Загальний регламент захисту даних це — регламент щодо захисту персональних даних усіх осіб, що знаходяться на території Європейського Союзу та Європейської економічної зони. Регламент діє з квітня 2016 року.