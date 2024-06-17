Перші користувачі бета-версії macOS Sequoia помітили, що додаток для гри в шахи Mac Chess отримав оновлення, вперше за 14 років. Про це пише Gizmodo.

Востаннє Apple оновлювала свої “Шахи” коли випуски операційної системи для Mac ще називались на честь великих котів. В OS X Mountain Lion компанія додала підтримку Game Center в додаток, а також глянцевий фон і деякі інші невеликі доповнення.

З 2012 року та по нині шахи на Mac виглядали так:

Тепер, після оновлення фігури стали виглядати більш реалістично, а також з’явився текстурований градієнтний фон. Однак в оновленій грі стало менше тем зовнішнього вигляду.

Зокрема, в оновленні видалено тему з травою замість градієнта, хоча технічно можливо, що Apple може внести й інші зміни до програми до того, як macOS Sequoia вийде з бета-версії та стане доступною для широкого загалу.