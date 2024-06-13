Оголошено першу в 2024 році групу одержувачів фінансування Google for Startups Ukraine Support Fund – Фонду підтримки Google для стартапів в Україні. Про це йдеться в блозі компанії.

“Незважаючи на тривалу війну, українські стартапи продовжують дивувати своїми досягненнями. Загальна вартість української стартап-екосистеми оцінюється в 28 млрд євро, а кількість стартапів-єдинорогів на один успішно профінансований стартап в два рази перевищує середню європейську”, – йдеться в повідомленні.

Запущений у партнерстві з 1991 Фонд підтримки Google для стартапів в Україні у розмірі $10 млн надає фінансування та підтримку Google українським технологічним компаніям, заснованим в Україні.

Окрім грантів на суму до $100 тис. у вигляді бездольового фінансування, обрані стартапи отримують кредити Google Cloud, а також менторську підтримку з боку Google.

До числа перших цьогорічних отримувачів Google for Startups Ukraine Support Fund потрапили:

Ailand Systems – розумні автономні дрони для виявлення мін.

BazaIT – рішення для найму працівників все-в-одному для технологічних компаній.

Carbominer – український кліматичний стартап, який розробив нову технологію зі вловлення CO₂ з відкритого повітря.

Clearly – технологічна платформа, яка ефективно з’єднує психотерапевтів з клієнтами.

Eddy – комплексний цифровий простір для потреб вчителів, батьків та учнів.

Eventmate – додаток “все-в-одному”, який дозволяє організаторам подій залучати свою аудиторію та будувати спільноту за допомогою популярних месенджерів.

Natively – просте перетворення будь-якого веб-сайту на застосунки для iOS/Android.

Spendbase – платформа для оптимізації витрат компаній на створення програмного забезпечення, хмарні технології та корпоративні картки.

Uspacy – єдиний цифровий робочий простір для малого і середнього бізнесу, який спрощує комунікацію, співпрацю та CRM.

Стартапи відбираються на основі попередньо визначених критеріїв та оцінки під час інтерв’ю. Прийом заявок на наступну когорту відкрито, і українські стартапи можуть подати заявку тут до 31 липня.