Фотографа Майлза Естрея дискваліфікували з фотоконкурсу 1839 Awards після того, як його реальна фотографія посіла третє місце та отримала нагороду глядацьких симпатій в категорії зображень зі штучним інтелектом. Про це пише PetaPixel.

Фотограф представив цілком реальну, хоч і сюрреалістичну фотографію фламінго в категорії “ШІ” на конкурсі Color Photography. Робота має назву Flamingone.

“Побачивши нещодавні приклади перемоги зображень, згенерованих штучним інтелектом, над реальними фотографіями на конкурсах, я почав думати про те, щоб змінити цю історію та її наслідки, подавши реальну фотографію на конкурс штучного інтелекту”, – розповідає фотограф.

Color Photography Awards судять люди, які працюють у The New York Times, Getty Images, Phaidon Press, Christie’s та Maddox Gallery. Очевидно, ніхто з них не міг сказати, що фотографія Естрея була справжньою.

Організатори конкурсу повідомили, що, хоча вони цінують “потужне послання” Естрея, його робота була дискваліфікована на користь інших учасників.

“Наші конкурсні категорії спеціально визначені, щоб забезпечити справедливість і ясність для всіх учасників, – каже представник компанії. – Ми розуміємо, що так і було задумано, але ми не хочемо заважати іншим художникам здобути чесну перемогу в своїй категорії”.

Організатори також відзначають, що ця подія може подарувати більше впевненості іншим фотографам, які стурбовані проблемами генеративних ШІ.

Перемога Естрея доводить, що попри приголомшливий розвиток технологій, людський талант все ще має значення.