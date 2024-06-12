Українці, які розпочинають власну справу, можуть відкрити за декілька кліків рахунок ФОП у ПриватБанку через сервіс е-Підприємець у “Дії”. Про це йдеться в повідомленні установи.

За інформацією члена правління банку з питань МСБ Євгена Заіграєва, для цього під час реєстрації ФОП треба обрати опцію відкрити рахунок в ПриватБанку.

“ПриватБанк – це банк підприємців та малого бізнесу, ми обслуговуємо понад 60% українських підприємців, що активно використовують дистанційні канали обслуговування”, – зазначив він.

Євген Заіграєв також додав, що банк впроваджує сучасні цифрові технології, щоб якісне обслуговування та всі фінансові операції були доступні для українського бізнесу безперебійно.

Як відомо, Міністерство цифрової трансформації анонсувало запуск комплексної послуги е-Підприємець у “Дії”. Вона передбачає державну реєстрацію ФОП, державну реєстрацію змін до відомостей про ФОП, які містяться в ЄДР, реєстрацію/перехід на спрощену систему оподаткування, відкриття банківського рахунку тощо.