Microsoft оголошує про деякі зміни в Outlook для користувачів. Компанія планує припинити підтримку базової автентифікації для особистих облікових записів Outlook з 16 вересня, 19 серпня буде видалено полегшену веб-версію Outlook, а 30 червня буде припинена підтримка акаунтів Gmail на Outlook.com. Про це повідомляє The Verge.

Базова автентифікація це – метод, за якого для входу в обліковий запис користувач вказує лише своє ім’я та пароль.

Всі ці зміни є частиною ініціативи Microsoft “Безпечне майбутнє” (Secure Future Initiative), спрямованої на перегляд методів гарантування безпеки.

Користувачі Outlook.com, Hotmail і Live.com повинні будуть отримати доступ до своїх поштових скриньок через програми, які використовують сучасну автентифікацію, починаючи з 16 вересня. Підтримка сторонніх поштових додатків, які не використовують власне запрошення до входу в систему від Microsoft, завершиться пізніше цього року.

Методи сучасної автентифікації передбачають використання додаткових внутрішніх процесів чи токенів.

До кінця червня Microsoft окремо проінформує всіх користувачів Outlook, які використовують поштові сервіси, підтримка яких припиниться.

Щодо припинення підтримки Gmail, то це поки стосується лише веб-версії сервісу. В окремих додатках для Windows та Mac підтримка пошти від Google має лишитися.