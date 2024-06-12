Google тестує функцію автоматичного виявлення крадіжок смартфонів на Android, анонсовану раніше на конференції для розробників I/O. Компанія обрала для проведення перших тестів Бразилію, враховуючи високий коефіцієнт злочинності в країні та конкретно крадіжок смартфонів. Про це повідомляє The Verge.

Як це працює? Звісно, за допомогою штучного інтелекту. Смартфон відстежує своє положення та переміщення. Якщо пристрій помічає різкі рухи, характерні для ситуацій викрадення, він фіксує, що його було вкрадено. Після цього смартфон автоматично заблокує екран, щоб зловмисник не отримав доступу до його вмісту.

Окрім руху, також використовуються інші параметри, наприклад, спроба скористатися пристроєм в іншій мережі або тривале перебування поза мережею, якою часто користується власник смартфона.

Після цього пристрій не можна буде просто так скинути до заводських налаштувань, навіть після примусового скидання він все одно вимагатиме автентифікації в обліковий запис власника для продовження роботи.

Google анонсувала автоматичну функцію захисту від крадіжок як частину більш масштабних покращень конфіденційності та безпеки, запланованих для Android 15, які також включають заблоковане паролем сховище під назвою “приватний простір”, де зберігаються конфіденційні програми та дані. Однак функція виявлення крадіжок буде працювати і на старіших версіях.