З’явився новий український трейлер анімаційної пригоди “Дикий робот” / The Wild Robot. Українська прем’єра мультфільму запланована на 17 жовтня 2024 року.

“Епічна пригода про мандрівку робота ROZZUM 7134, скорочено “Роз”, що зазнала корабельної аварії на безлюдному острові. Тепер їй доведеться пристосуватися до суворих умов навколишнього середовища, поступово налагодити стосунки з тваринами на острові та навіть замінити батьків осиротілому гусеняті”, – йдеться в описі.