Програма Phone Link на Windows 11 дасть користувачам змогу переглядати файли зі своїх смартфонів безпосередньо у файловому провіднику. Про це пише 9to5Google.

Користувач @PhantomOcean3 на платформі X поділився новою знахідкою, яка натякає на те, що Microsoft готує для користувачів можливість отримати доступ до файлів з Android-смартфона через Bluetooth з’єднання.

Looks like the Cross Device Experience Host will let you make your device show up in File Explorer in a future update, a toggle for this has been hidden in the app for some time. pic.twitter.com/9zwomWwdTz — PhantomOcean3 🌳 (@PhantomOfEarth) June 8, 2024

Щоб увімкнути цю функцію, користувачам потрібно буде надати необхідний дозвіл. Після цього файли зі смартфона з’являться у Файловому провіднику у такому ж вигляді, як коли смартфон під’єднують до комп’ютера через дріт.

Зараз програма вже дозволяє користувачам Android отримати доступ до фото та відео на Windows 11, з новим оновленням обмеження за типом файлів не буде. Однак поки невідомо, коли саме нова функція стане загальнодоступною.

Нещодавно Microsoft також представила функцію використання Android-смартфона як вебкамеру, яка теж працює через Phone Link. Серед іншого програма також дозволяє робити та приймати дзвінки, переглядати сповіщення та інше.