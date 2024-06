Програма Phone Link на Windows 11 дасть користувачам змогу переглядати файли зі своїх смартфонів безпосередньо у файловому провіднику. Про це пише 9to5Google.

Користувач @PhantomOcean3 на платформі X поділився новою знахідкою, яка натякає на те, що Microsoft готує для користувачів можливість отримати доступ до файлів з Android-смартфона через Bluetooth з’єднання.

Looks like the Cross Device Experience Host will let you make your device show up in File Explorer in a future update, a toggle for this has been hidden in the app for some time. pic.twitter.com/9zwomWwdTz

— PhantomOcean3 🌳 (@PhantomOfEarth) June 8, 2024