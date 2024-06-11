Медіагрупа FILM.UA представила офіційний трейлер фільму жахів “Конотопська Відьма” від творців “Мавка. Лісова пісня”. “Конотопська відьма” – це фільм-помста, події якого розгортаються під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Згідно з офіційним описом, фільм розповідає про прадавню відьму з Конотопу, яка закохалась у звичайного хлопця і давно зреклася своїх відьомських сил. “Але після того, як із початком війни російські солдати захоплюють місто і жорстоко вбивають її коханого, вона вирішує помститися, повертає свої сили й обрушує жахливі та криваві кари на голови та інші частини тіл убивць її нареченого”.

Головну роль у фільмі втілила акторка Тетяна Малкова (“Смак свободи”, “Моя улюблена Страшко”), коханого Відьми, Андрія, — Тарас Цимбалюк (“Чорний Ворон”, “Перші дні”, “Жіночий лікар. Нове життя”), тітку — Олена Хохлаткіна (“Памфір”, “Я працюю на цвинтарі”). Автором ідеї та сценаристом виступив Ярослав Войцешек, режисером фільму — Андрій Колесник, для якого стрічка є повнометражним кінодебютом.

У кінопрокаті “Конотопська відьма” вийде до Дня Незалежності України — 22 серпня 2024 року.