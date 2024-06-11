У Tesla не вийшло відхилити претензії Департаменту автотранспорту Каліфорнії, який звинуватив автовиробника на чолі з Ілоном Маском у перебільшенні можливостей самокерованого водіння своїх автомобілів. Про це пише Reuters.

Адміністративна суддя Каліфорнії Джульєт Кокс відхилила відповідні спроби компанії. За її рішенням, звинувачення Департаменту, якщо вони підтвердяться, стануть підставою для примусового стягнення з Tesla штрафних санкцій.

У липні 2022 року Департамент автотранспорту Каліфорнії звинуватив Tesla в тому, що компанія вводить споживачів в оману щодо автомобілів з автопілотом і технологією повного самостійного водіння. Регулятор заявив, що авто “не могли працювати як автономні транспортні засоби ні в той час, коли з’явилася ця реклама, ні зараз”.

Департамент шукав правових засобів, які могли б включати призупинення ліцензії Tesla на продаж автомобілів у Каліфорнії та вимогу до виробника відшкодувати збитки власникам транспортних засобів.

Ні Tesla, ні її юристи наразі не відповіли на запити про коментарі. Департамент транспортних засобів відмовився коментувати рішення судді, але заявив, що його претензії будуть офіційно розглянуті в Управлінні з адміністративних слухань 9 вересня.

Каліфорнія є найбільшим ринком збуту Tesla в США. Але в річному обчисленні продажі падають вже два квартали поспіль. Частка ринку електромобілів Tesla в штаті впала до 55,4% у I кварталі з 61,8% рік тому.