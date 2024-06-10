Глобальний цифровий оператор VEON через свою 100% дочірню компанію “Київстар” має намір збільшити інвестиції у відновлення цифрової інфраструктури України до $1 млрд протягом п’ятирічного періоду з 2023 по 2027 рік.

“Це означає збільшення попередніх інвестиційних зобов’язань компанії у розмірі 600 мільйонів доларів США на трирічний період, про які було оголошено раніше”, – повідомляє пресслужба “Київстару”.

Гроші планують спрямувати на інвестиції в мережеві та цифрові послуги, включаючи потенційні придбання або розвиток нових активів, соціальні внески та партнерства.

“VEON та “Київстар” всебічно підтримують стійкість, відновлення та відбудову України: від задоволення життєво важливих потреб українців у зв’язку до забезпечення населення новітніми цифровими можливостями, від захисту нашої мережі за допомогою партнерства з OpenRAN до забезпечення енергетичної незалежності та безперебійності, від підтримки українського бізнесу сьогодні до інвестування в цифрову екосистему країни в майбутньому”, – зазначив президент “Київстару” Олександр Комаров.

Водночас тут нагадали, що компанія “Київстар”, яка належить VEON, стала одним із найбільших іноземних інвесторів України у 2022 та 2023 роках за версією Forbes Україна, з капітальними інвестиціями у розмірі 12,3 млрд грн за ці два роки. Це приблизно $176 млн та $174 млн у 2022 та 2023 роках відповідно.