Після офіційного закриття E3 Summer Game Fest та The Game Awards стали головними подіями в ігровій індустрії. За ними обома стоїть Джефф Кілі, який продає рекламу та місце для трейлерів за суми, котрі інді-розробники та невеликі видавці не можуть запропонувати.

Новий звіт від Esquire розкрив подробиці про те, скільки розробникам доводиться платити, щоб їхні трейлер показали на цьогорічному Summer Game Fest. За трейлер тривалістю одну хвилину потрібно заплатити $250 тисяч, за півтори хвилини – $350 тисяч, дві хвилини – $450 тисяч, дві з половиною – $550 тисяч.

“Якщо додати всі трейлери тривалістю від однієї до двох з половиною хвилин, випущені під час торішнього Summer Game Fest, ці рівні цін можуть перетворитися на $9,65 мільйона лише за основне шоу”, – пишуть у звіті.

Також повідомляється, що такі ціни були й на минулій The Game Awards. Це може пояснити, чому розробники бачили надпис “закінчуйте” після 30 секунд промови, навіть коли отримували нагороду за гру року.

Проте представники індустрії кажуть, що такі ціни цілком того варті, адже обидві події, які проводить Кілі, збирають мільйони переглядів, а про анонси з цих заходів ще тижнями розповідають у соціальних мережах.

Однак такі ціни є проблемами для інді-розробників та менших видавців, які не можуть собі дозволити платити $250 тисяч за те, щоб їхні трейлери показали. А навіть якщо вийде показати короткий трейлер, він не зможе отримати такого ж ефекту, як трейлер на дві з половиною хвилини.

У розмові з ще одним маркетинговим професіоналом Esquire також зазначило, що цього року Summer Game Fest продає квитки для звичайних відвідувачів, однак навіть якщо всі місця будуть розкуплені, це дорівнюватиме лише $246 тисячам прибутку, а цього недостатньо навіть на однохвилинний трейлер.

Також у межах події є Play Days – триденний захід для медіа лише за запрошеннями, де студії можуть придбати повноцінний стенд за $150 тисяч та менше місце для зустрічей з журналістами за $50 тисяч. На цих подіях розробники часто дають пограти різні демо ігор, більше розповідають про проєкти та спілкуються з журналістами.

Цьогорічний Summer Game Fest розпочнеться вже сьогодні, 7 червня, о 23:30 за київським часом. Подивитися подію можна на YouTube.