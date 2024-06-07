Google поділився подробицями про нещодавно представлену функцію Chrome, яка змінює спосіб запиту файлів cookie. Тести демонструють підвищену продуктивність на всіх платформах, повідомляє Bleeping Computer.

У минулому однопроцесорні браузери легко керували файлами cookie, оскільки дані зберігалися в пам’яті. Однак сучасні браузери, такі як Chrome, використовують кілька процесів для підвищення продуктивності та безпеки.

Chrome запускає новий процес для кожного вікна та деяких інших функцій. Це означає, що метод, який обробляє файли cookie, повинен мати справу з більшою кількістю запитів, що може сповільнювати роботу.

У Google виявили, що деякі вебсайти запитують файли cookie по декілька разів, чим створюють зайве навантаження та сповільнюють роботу.

Були розроблені додаткові метрики, щоб виміряти, як часто функція GetCookieString() IPC є надлишковою (повертає те саме значення, що й минулого разу) для всіх навігацій.

У підсумку було виявлено, що 87% звернень до файлів cookie були надлишковими і що в деяких випадках це могло відбуватися сотні разів на секунду.

У деяких випадках, особливо коли кілька сайтів одночасно робили швидкі запити, ці запити відбувалися сотні разів на секунду, що призводило до значних затримок. Зрештою старий спосіб синхронного отримання файлів cookie (по одному) з мережевого сервісу став перешкодою для роботи.

Щоб виправити це, Google представив нову систему під назвою Shared Memory Versioning, яка була ввімкнена за замовчуванням у березні. Замість того, щоб постійно звірятися з мережевим сервісом, Chrome тепер зберігає локальну копію даних файлів cookie та номер їхньої версії.

Це дозволяє Chrome перевіряти, чи містить файл cookie найновіші дані, не роблячи повторних запитів.

За словами інженерів Google, ця зміна зменшила кількість повідомлень, пов’язаних із файлами cookie, на 80% і прискорила доступ до файлів cookie на 60%.

Кожному значенню document.cookie тепер відповідає монотонно зростаюча версія. Кожен рендерер кешує свою останню перевірку document.cookie.

Мережевий сервіс зберігає версію кожного document.cookie у спільній пам’яті. Таким чином рендери можуть дізнатися, чи мають вони останню версію без необхідності надсилати міжпроцесний запит до мережевого сервісу.

У попередніх тестах Google помітив, що оновлення покращує продуктивність на 5% на всіх платформах. Крок за кроком.