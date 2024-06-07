Браузер DuckDuckGo представив новий сервіс AI Chat, який дозволяє користувачам спілкуватися з чотирма чат-ботами від OpenAI, Anthropic, Meta і Mistral в інтерфейсі, схожому на ChatGPT, зберігаючи при цьому конфіденційність і анонімність. Про це повідомляє Ars Techinca.

Наразі AI Chat від DuckDuckGo має доступ до GPT-3.5 Turbo від OpenAI, Claude 3 Haiku від Anthropic, Llama 3 від Meta і Mixtral 8x7B від Mistral.

Сервіс безплатний для використання в межах добового ліміту. Користувачі можуть отримати доступ до AI Chat через пошукову систему DuckDuckGo, за прямим посиланням на сайт або за допомогою ярликів “!ai” або “!chat” у пошуковому рядку. AI-чат також можна відключити в налаштуваннях сайту для користувачів, які мають обліковий запис.

За даними DuckDuckGo, чати на сервісі анонімні, метадані та IP-адреси видаляються, щоб запобігти відстеженню користувачів. Компанія заявляє, що чати не використовуються для навчання ШІ-моделей, посилаючись на свою політику конфіденційності та умови використання.

“У нас є угоди з усіма постачальниками моделей, які гарантують, що всі збережені чати будуть повністю видалені постачальниками протягом 30 днів. – повідомляють в DuckDuckGo, – І що жоден з чатів, створених на нашій платформі, не може бути використаний для навчання або вдосконалення моделей”.

Однак конфіденційність не є абсолютною. У випадку з GPT-3.5 та Claude Haiku DuckDuckGo має надсилати дані користувача на віддалені сервери для обробки. З певними даними, наприклад, “Привіт, GPT, мене звуть Боб, я живу на Мейн-стріт і я щойно вбив Білла”, користувача все одно можуть ідентифікувати, якщо виникне така потреба.