Тепер користувачі децентралізованих соціальних мереж Mastodon та Bluesky можуть читати, лайкати та спілкуватись один із одним. Це стало можливим завдяки технології Bridgy Fed, повідомляє TechCrunch.

Після продажу Twitter у 2022 році Ілону Маску багато користувачів зацікавилися децентралізованими аналогами. Сильна сторона Mastodon та Bluesky полягає в тому, що вони не можуть керуватися централізовано. Користувачі цих мереж захищені від умовного мільйонера, який захоче переробити цю мережу під себе.

Інші децентралізовані соціальні мережі також стають на ноги, як, наприклад, заснована на блокчейні Farcaster, яка лише минулого місяця отримала 150 мільйонів доларів США фінансування.

Але користувачі цих платформ досі були позбавлені одного спільного простору.

Mastodon і Bluesky покладаються на різні базові протоколи. Mastodon використовує ActivityPub, в той час, як Bluesky – новіший протокол AT.

Bridgy Fed слугує мостом між цими двома мережами. З часом підтримку цієї технології можуть отримати й інші соціальні мережі.

Сам Bridgy Fed був м’яко запущений в середині квітня і перейшов до повного запуску протягом останнього місяця.

Користуватися Bridgy Fed досить просто. Щоб перенести акаунт із fediverse (Mastodon) на Bluesky, зайдіть в Mastodon та підпишіться на @[email protected]. Після цього у вас автоматично з’явиться новий акаунт, доступний для користувачів Bluesky, під вашим ніком fediverse/Mastodon (де другий @ тепер має крапку), за яким слідує “ap.brid.gy”.

Якщо ви хочете перенести свій акаунт Bluesky у fediverse, вам потрібно підписатися на @ap.brid.gy. Аналогічно ви отримаєте версію вашого акаунта Bluesky у fediverse. У цьому разі формат буде @[імя користувача]@bsky.brid.gy.

Вся ваша діяльність, всі підписки та дописи будуть відображені на вашому основному акаунті. Технологія все ще перебуває на стадії раннього бета-тестування, тому є ризик збоїв та помилок.