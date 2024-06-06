Google купує компанію Cameyo, яка займається віртуалізацією програмного забезпечення, з метою інтеграції підтримки віртуалізованих Windows-застосунків у ChromeOS. Google раніше тісно співпрацював із Cameyo, а тепер залучає досвід і технології віртуалізації у власну розробку, повідомляє The Verge.

Минулого року Google співпрацював із Cameyo, щоб забезпечити віртуальну підтримку застарілих програм Windows, які були інтегровані в ChromeOS. Це включало інтеграцію локальної файлової системи, віртуальні програми та розширену підтримку буфера обміну.

Інтеграція віртуальної доставки додатків (VAD) від Cameyo в ChromeOS призначена для компаній, які прагнуть відійти від Windows. Вона дозволяє їм продовжувати запускати віртуалізовані програми Windows на ChromeOS.

“Це придбання призведе до ще глибшої інтеграції цих віртуалізованих додатків у ChromeOS, – говорить співзасновник і операційний директор Cameyo Робб Хеншоу. – Подальша інтеграція не лише покращить досвід кінцевого користувача, але й спростить для адміністраторів розгортання та просування цих додатків для своїх користувачів”.

Оскільки все більше і більше застосунків переходять до хмарних і вебтехнологій, Google має чудову нагоду заохотити компанії розглянути можливість переходу на ChromeOS замість Windows – особливо завдяки покращеній підтримці віртуалізованих додатків від Cameyo.

Google поставив собі за мету просувати Chromebook в освіті та бізнесі після досить прохолодної реакції споживачів на ChromeOS. За даними Canalys, у II кварталі 2023 року більша частина зростання продажів Chromebook припала на освітній сектор США, причому поставки в США становили понад 80% світових поставок Chromebook у II кварталі минулого року.