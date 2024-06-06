Застосунок для вивчення мов Duolingo продовжує працювати в росії та виконувати вимоги місцевої влади. Після однієї з них компанія видалила у додатку згадки про те, що москва називає “нетрадиційними сексуальними стосунками”. Про це пише Reuters.

До таких дій у Duolingo вдалися після попередження Роскомнадзору про публікацію ЛГБТ-контенту, який у росії класифікується як “екстремізм”. Регулятор направив Duolingo лист, в якому застеріг від публікації таких матеріалів.

“Ми підтримуємо права ЛГБТК+ і віримо в нормалізацію представництва ЛГБТК+ в нашому контенті, – зазначив представник Duolingo. – На жаль, місцеве законодавство забороняє нам розміщувати певний контент у Росії. Місія Duolingo полягає в розширенні доступу до якісної освіти в усьому світі, і ми прагнемо підтримувати доступ до нашого продукту скрізь, де це дозволено законом”.

Reuters посилається на російські інформагентства, які поширили заяву Роскомнадзору. У ній регулятор вказує, що компанія повідомила про видалення згадок про ЛГБТ у застосунку.

“Компанія Duolingo направила до Роскомнагляду лист у відповідь, в якому підтвердила, що видалила зі свого навчального додатку матеріали, що пропагують нетрадиційні сексуальні стосунки”, – йдеться в заяві.

Торік росія розширила обмеження на просування того, що вона називає ЛГБТ-пропагандою, на тлі більш широких утисків прав ЛГБТ, які володимир путін намагався представити як свідчення морального занепаду в західних країнах.

У росії “ЛГБТ-рух” визнано екстремістським, а тих, хто його підтримує – терористами, що відкриває шлях до серйозних кримінальних справ проти ЛГБТ-людей та їхніх захисників. Місцеві суди накладають штрафи на тих, хто порушує відповідний закон.