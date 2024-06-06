Нове дослідження показало, що проєкти, які працюють за методикою Agile, мають на 268% більший шанс провалитися у порівнянні з проєктами, які не використовують цю практику. Про це повідомляє ArsTechnica.

Agile – це гнучка й інтерактивна методика, яка дає командам розробки програмного забезпечення можливість швидко адаптуватися до вимог, які змінюються та постійно покращувати свій продукт.

Ця практика має чотири основні принципи: люди та співпраця – важливіші за процеси та інструменти; продукт, який працює, – важливіший за вичерпну документацію; співпраця із замовником – важливіша за обговорення умов контракту; готовність до змін – важливіша за дотримання плану.

Дослідження проходило з 3 по 7 травня, у ньому взяли участь 600 інженерів програмного забезпечення: 250 із Великої Британії та ще 350 зі США.

Одним із виразних показників цього дослідження стало те, що проєкти, які мають документацію з чіткими вимогами до початку розробки, мають на 97% кращий шанс стати успішними.

У межах дослідження виявили, що встановлення специфікації до початку розробки може призвести до збільшення успіху на 50%, а переконання, що вимоги відповідають реальній проблемі, збільшують цей показник ще на 57%.

Доктор Джунаде Алі, автор книги Impact Engineering, яка описує однойменну методику роботи, розповів, що 65% проєктів застосовують практику Agile та додав, що, можливо, цю методику варто поставити під сумнів.

Також дослідження показало, що 65% проєктів програмного забезпечення, які використовують Agile, не встигають закінчити роботу вчасно та у межах бюджету. А от проєкти, які використовують новий підхід Impact Engineering, описаний у книзі, провалюються лише у 10% випадків.

“Наше дослідження показало, що для надання високоякісного програмного забезпечення вчасно та в межах бюджету важливим є надійний процес розробки вимог і психологічна безпека для обговорення та розв’язання проблем, коли вони виникають, і водночас вживаються заходи для запобігання вигоранню розробників”, – написав Алі.

Дослідження також показало, що проєкти, в яких інженери відчувають, що у них є свобода до обговорення проблем, мають на 87% більше шансів стати успішними.