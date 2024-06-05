Деякі працівники YouTube, маючи доступ до прихованих, приватних або відкладених відео, використовують це на свою користь та, зокрема публікують у мережі інформацію про ігрові презентації чи релізи до того, як вони офіційно відбуваються.

Як пише Том Гендерсон із видання Insider Gaming, працівники Google та, зокрема YouTube, були відповідальні за те, що напередодні нещодавньої State of Play від PlayStation перелік ігор із презентації з’явився у мережі. І це, на жаль, не єдиний подібний випадок.

У звіті від 404 Media (доступний лише для платних підписників) також йдеться про те, що Google у власних конфіденційних документах підтвердила, що працівник компанії був відповідальним за те, що у 2017 році стояв за витоком інформації про нову гру у серії Yoshi від Nitendo.

Однак йдеться не лише про ігри. У 2022 році відомий блогер KSI повідомляв, що коди подарункових карт Amazon, які він залишив для своїх глядачів через поразку у відео “ви засміялися – ви програли”, були використані ще до того, як відео стало публічно доступним.

Працівники YouTube, які мали доступ до відео раніше за звичайних користувачів, активували подарункових карт на понад $10 тисяч. Анонімні джерела розповіли Гендерсону, що подальше розслідування ситуації призвело до звільнень певних людей.

Таке саме розслідування також розпочиналося після того, як трейлер Grand Theft Auto VI з’явився у мережі до його офіційної прем’єри на YouTube. Однак у підсумку, окрім можливого звільнення кількох людей, ці розслідування не мали жодних реальних наслідків, оскільки подібна практика продовжується.