Розвиток та поширення Web3 в Україні чи не головна мета локальних Web3 спільнот, адже це перспективний канал творчої та бізнес реалізації, враховуючи наш світовий імідж. Україна займає пʼяте місце у світі за використанням криптовалют за результатами дослідження World Crypto Adoption Index 2023. Kumeka Team — українська спільнота Solana — запрошує доєднуватися всіх Web3 ентузіастів та охочих дізнатися більше про світ блокчейну. Тож найближчий місяць українців очікують цікаві та корисні активності.

Kumekathon! — хакатон із загальним фінансуванням до $200 000

Перший український хакатон Solana за підтримки Solana Foundation та української спільноти валідаторів, на якому буде розподілено до $200 000 у вигляді призів, грантів та початкового фінансування.

Дата проведення хакатону: з 14 по 20 червня.



В рамках Ukrainian Blockchain Week, Kumeka Team запускає хакатон для всіх охочих створити та презентувати свій Web3 проєкт на блокчейні Solana за тим же принципом, як це було на глобальному хакатоні Solana Renaissance 2024. Реєстрація та подання проєктів на хакатон відбуватиметься за допомогою платформи. Участь можлива в онлайн форматі з будь-якого місця у світі! Реєстрація — за посиланням.



Участь повністю безплатна!

Призи на KUMEKATHON!

Українські Solana проєкти змагатимуться за призові та можливість залучити інвестиції та гранти на розвиток бізнесу.

Найкращі проєкти зможуть презентувати себе великій аудиторії українського Web3 комʼюніті на UBW’2024. І навіть безпосередньо представникам Solana Foundation — про це далі.

Також переможець та два призери отримають медіапідтримку проєктів на загальну суму $10 000 від організатора Ukrainian Blockchain Week 2024 — криптомедіа Incrypted.



Більше інформації про KUMEKATHON! — тут.

Ukrainian Solana Bootcamp та KUMEKATHON!

На хакатоні також чекають студентів Ukrainian Solana Bootcamp. У травні Kumeka Team запустили інтенсивну навчальну програму з основ криптографії та програмування на Solana, які проводять інженери з передових блокчейн компаній — Anza (Solana Labs) та IdeaSoft. Серед випускників Bootcamp розіграють чудові призи, такі як ноутбук MacBook Air. Випускників буткемпу запрошують також і на хакатон, де окрім всього іншого їх очікуватиме розіграш квитків на головну конференцію Ukrainian Blockchain Week 2024!



Solana KUMEKATHON! Meetup

Вже втретє спільнота Kumeka Team збереться на великій сцені у Києві покумекати про розвиток українського Web3. Очікуйте спеціального гостя, цікаві новини, приємний відпочинок та нетворкінг. Фіналісти хакатону та найкращі українські команди в екосистемі Solana поділяться своїм досвідом розвитку в Web3. Solana KUMEKATHON! Meetup відбудеться 21 червня 2024 року. Вхід безплатний за попередньою реєстрацією.

Solana топ-менеджери у Києві



Спільнота Kumeka Team готує величезний сюрприз до UBW’24 — запрошені C-level менеджери з Solana, які особисто приїдуть до Києва, включно з Executive Director Solana Foundation! Саме так! В Україні екосистему представить Executive Director Solana Foundation Ден Альберт.

Унікальна можливість почути та побачити представників Solana Ecosystem в Україні, а також запитати все про Solana. Щобільше, Kumeka Team організує pitch сесію — найкращі проєкти з KUMEKATHON! будуть презентувати свої продукти та ідеї топ-менеджерам з Solana Foundation.