Колишній інженер Meta звинуватив компанію в упередженому ставленні до контенту про Газу. У судовому позові він стверджує, що Meta звільнила його за спробу допомогти виправити помилки, які призводять до обмеження палестинських постів в Instagram, пише Reuters.

Американський інженер палестинського походження Феррас Хамад працював у команді машинного навчання Meta з 2021 року. Тепер він подав позов до суду штату Каліфорнія проти гіганта соцмереж за дискримінацію, неправомірне звільнення та інші дії у зв’язку з його звільненням у лютому.

У позові Хамад звинуватив Meta в упередженому ставленні до палестинців, заявивши, що компанія видаляла внутрішні повідомлення співробітників, в яких згадувалися смерті їхніх родичів у Газі, і проводила розслідування щодо використання ними емодзі з палестинським прапором.

Інженер вважає, що його звільнення, схоже, стало наслідком інциденту в грудні. Він пов’язаний з процедурою, відомою в Meta як SEV або “site event”, яка призначена для усунення серйозних проблем з платформами компанії.

Хамад помітив порушення в роботі з SEV, які пов’язані з обмеженнями щодо контенту, розміщеного палестинськими користувачами Instagram. Ці порушення перешкоджали появі постів у пошуку та стрічках новин.

Інженер розповів, що отримав суперечливі вказівки щодо статусу SEV і того, чи уповноважений він допомагати у розв’язанні таких питань. Пізніше, за інформацією спеціаліста, його керівник письмово підтвердив, що це є частиною посадових обов’язків інженера.

Наступного місяця представник Meta повідомив Феррасу Хамаду, що він є об’єктом розслідування. Працівник подав внутрішню скаргу про дискримінацію і за кілька днів був звільнений.

У компанії інженеру пояснили, що його звільнили за порушення політики, яка забороняє співробітникам працювати з акаунтами людей, яких вони знають особисто. За його словами, йдеться про палестинського фотожурналіста, чиє відео було неправильно позначене. Хамад виявив цей випадок, але стверджує, що не знає цю людину.