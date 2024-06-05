Колишній інженер Meta звинуватив компанію в упередженому ставленні до контенту про Газу. У судовому позові він стверджує, що Meta звільнила його за спробу допомогти виправити помилки, які призводять до обмеження палестинських постів в Instagram, пише Reuters.
Американський інженер палестинського походження Феррас Хамад працював у команді машинного навчання Meta з 2021 року. Тепер він подав позов до суду штату Каліфорнія проти гіганта соцмереж за дискримінацію, неправомірне звільнення та інші дії у зв’язку з його звільненням у лютому.
У позові Хамад звинуватив Meta в упередженому ставленні до палестинців, заявивши, що компанія видаляла внутрішні повідомлення співробітників, в яких згадувалися смерті їхніх родичів у Газі, і проводила розслідування щодо використання ними емодзі з палестинським прапором.
Інженер вважає, що його звільнення, схоже, стало наслідком інциденту в грудні. Він пов’язаний з процедурою, відомою в Meta як SEV або “site event”, яка призначена для усунення серйозних проблем з платформами компанії.
Хамад помітив порушення в роботі з SEV, які пов’язані з обмеженнями щодо контенту, розміщеного палестинськими користувачами Instagram. Ці порушення перешкоджали появі постів у пошуку та стрічках новин.
Інженер розповів, що отримав суперечливі вказівки щодо статусу SEV і того, чи уповноважений він допомагати у розв’язанні таких питань. Пізніше, за інформацією спеціаліста, його керівник письмово підтвердив, що це є частиною посадових обов’язків інженера.
Наступного місяця представник Meta повідомив Феррасу Хамаду, що він є об’єктом розслідування. Працівник подав внутрішню скаргу про дискримінацію і за кілька днів був звільнений.
У компанії інженеру пояснили, що його звільнили за порушення політики, яка забороняє співробітникам працювати з акаунтами людей, яких вони знають особисто. За його словами, йдеться про палестинського фотожурналіста, чиє відео було неправильно позначене. Хамад виявив цей випадок, але стверджує, що не знає цю людину.
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