Ілон Маск під час фінансового звіту інвесторам у квітні заявив, що Tesla збільшить кількість активних чипів для штучного інтелекту H100 від NVIDIA з 35 тисяч до 85 тисяч до кінця року. Однак заяви мільярдера суперечать його вчинкам, як показують листи між старшими працівниками NVIDIA, у яких йдеться про те, що Маск перенаправив значну партію чипів, які готували для Tesla, у компанію X.

Як пише CNBC, у листах NVIDIA ще з грудня минулого року, до яких вони отримали доступ, йдеться про те, що Ілон Маск перенаправив 12 тисяч чипів, вартість яких складає понад $500 мільйонів, які мали бути відправлені Tesla, у X. Натомість замовлення X на таку ж кількість чипів відправлять Tesla, але пізніше.

Таке рішення відтягує на місяці можливості Tesla налаштувати суперкомп’ютери, які необхідні компанії для розробки повністю автономної системи водіння та гуманоїдних роботів, зокрема через те, що подібні процесори зараз мають високий попит. Також у листах NVIDIA йдеться про те, що Ілон Маск дав інвесторам Tesla дуже завищену картину про закупівлі чипів компанією.

Далі у листах працівників NVIDIA сказано, що квітневий пост мільярдера у X про те, що цього року Tesla витратить близько $10 мільярдів на навчання та штучний інтелект, конфліктує з бронюваннями та прогнозами на 2025 фінансовий рік.

Tesla will spend around $10B this year in combined training and inference AI, the latter being primarily in car.

Any company not spending at this level, and doing so efficiently, cannot compete.

— Elon Musk (@elonmusk) April 28, 2024