Новий витік даних Google виявив численні інциденти, пов’язані з порушенням конфіденційності. Про це повідомляє 404 Media, посилаючись на внутрішню документацію технологічного гіганта.

Отримані дані стосуються питань конфіденційності та безпеки, про які співробітники Google повідомляли всередині компанії. Йдеться про тисячі повідомлень в період із 2013 по 2018 рік.

Інциденти включають проблеми з власними продуктами Google або практиками збору даних, помилок із боку співробітників компанії або підрядників тощо.

За інформацією медіа, повідомляючи про інцидент, співробітники Google присвоювали йому рейтинг пріоритетності, де P0 – найвищий, а P1 – на щабель нижче.

Приміром, в одному з випадків 2016 року співробітник Google повідомив, що системи Google Street View розшифровують і зберігають номери автомобілів з фотографій. Інший інцидент був пов’язаний з оприлюдненням понад мільйона електронних адрес користувачів компанії Socratic.org, яку придбав Google.

Крім того, у даних згадується випадок, коли мовний сервіс компанії протягом години записував усі аудіо, включаючи голоси близько 1000 дітей. Команда видалила всі записані мовні дані за відповідний період часу.

Після того, як 404 Media поділилася з Google ідентифікаційними кодами близько 30 інцидентів, компанія повідомила, що кожен із них був вирішений на той момент.

“Співробітники Google можуть швидко позначати потенційні проблеми з продуктами для розгляду відповідними командами. Коли працівник подає прапорець, він пропонує рівень пріоритету для рецензента”, – пояснили в компанії.

Водночас видання акцентує, що окремі інциденти, про більшість з яких раніше не повідомлялося публічно, могли вплинути лише на відносно невелику кількість людей або були швидко виправлені.

Однак загалом ці дані показують, як Google управляє величезною кількістю конфіденційних даних про життя людей.