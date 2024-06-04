Український винахідник Валентин Фречка розробив технологію переробки опалого листя на екопапір та став фіналістом престижної премії у галузі інновацій European Inventor Award 2024 від Європейського патентного відомства. Науковець змагатиметься за першість у фіналі 9 липня.

“Валентин Фречка, 23-річний український винахідник, що розробив технологію переробки опалого листя на екопапір та засновник компанії Releaf Paper, був обраний з-поміж понад 550 кандидатів для участі у конкурсі в цьому році. У разі перемоги Валентин отримає грант у розмірі €20 000 та додаткову нагоду розповісти про український стартап світу”, – повідомили в команді European Inventor Award в Україні.

Українець заснув компанію Releaf Paper в 2021 році. Вона отримує листя від міських рад і використовує його для виробництва біологічно розкладної та придатної для вторинної переробки паперової продукції.

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Releaf Paper може виробляти одну тонну целюлози з 2,3 тонни опалого листя, при тому, що для вироблення такої кількості целюлози в іншому випадку потрібно було б вирубати 17 дерев.

Компанія використовує запатентовану інноваційну технологію для переробки опалого листя в екологічно безпечний папір без сульфатів, сульфітів або хлору. Листя проходить ретельне очищення та хіміко-механічну обробку, що включає подрібнення та розм’якшення високим тиском і парою.

“Цей процес дозволяє ефективно ізолювати волокна, отримуючи целюлозу, схожу на деревну целюлозу, яка потім поєднується з біонаповнювачами для створення паперових рулонів для різних продуктів, як-от паперові пакети, картон і гофровані коробки”, – сказано в повідомленні.

Компанія також переробляє частину відходів на добрива і потім знову передає їх містам. У майбутньому Releaf Paper прагне працювати з біологічними відходами фруктових дерев та біологічними відходами сільськогосподарського виробництва.