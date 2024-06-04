Американський підприємець Палмер Лакі, найбільше відомий тим, що заснував Oculus VR та був дизайнером Oculus Rift, представив ModRetro Chromatic – сучасне переосмислення портативної консолі Game Boy.

Лакі каже, що сотні ірраціональних рішень, які були ухвалені під час розробки Chromatic, привели до того, що його пристрій запам’ятається не просто як один із багатьох клонів Game Boy, а як “безкомпромісне автентичне святкування всього, що зробило консоль особливою”.

ModRetro Chromatic має спеціально розроблену кришку екрана з синтетичного сапфіру та повністю налаштований під сонячним світлом рідкокристалічний 2,56-дюймовий IPS дисплей з роздільною здатністю 160×144 пікселів, який імітує кольоровий баланс, розмір та субпіксельну структуру Game Boy Color.

Корпус виготовлений із магнієво-алюмінієвого сплаву, кнопки та D-Pad тут із напівкристалічного полімеру PBT. Також тут є повноцінний кабель зв’язку та ІЧ-передавач, 3,5 мм порт для навушників і Type-C для відеовиходу без затримок.

ModRetro Chromatic працюватиме від трьох АА батарейок, які забезпечать 24 години гри. Також консоль сумісна зі спеціальним літій-іонним акумулятором, який перезаряджається через консоль.

Звісно, Chromatic має повну сумісність з усіма картриджами з іграми для Game Boy, Game Boy Color та підтримує картриджі ModRetro завдяки емуляції на основі FPGA.

Консоль доступна у 6 кольорах та коштує $199. Як і у випадку з оригінальним Game Boy, консоль йтиме у комплекті з новою версією Tetris, розробленою спеціально для ModRetro Chromatic. Відправляти консолі почнуть наприкінці року.