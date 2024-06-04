Intel запускає нове покоління процесорів для серверів Xeon, щоб відвоювати в AMD частку на ринку центрів обробки даних. Також компанія показала Gaudi 3 – нові прискорювачі для штучного інтелекту, які будуть набагато дешевшим за пропозиції конкурентів. Про це повідомляє Reuters.

За даними Mercury Research, протягом минулого року частка Intel у продажах чипів на архітектурі x86 центрам обробки даних впала на 5,6%, до 76,4%, водночас частка AMD зросла до 23,6%. Із випуском шостого покоління чипів Xeon компанія планує повернути втрачену частку.

Серверні процесори Xeon 6 матимуть дві варіації. Одна з них буде більшою та потужнішою, а інша буде ефективнішою – даватиме таку ж продуктивність, як попередні покоління, але споживатиме менше енергії. Ефективніша модель чипа стане доступною вже незабаром, а от більша модель Xeon 6 буде доступна у III кварталі.

Intel також трохи більше розповіла про нові прискорювачі Gaudi 3. Набір із 8 ШІ-чипів компанія продаватиме за $125 тисяч, а попереднє покоління, Gaudi 2, за $65 тисяч. Пропозиції від конкурентів є набагато дорожчими. Набір із 8 чипів H100 від NVIDIA обійдеться споживачам у понад $300 тисяч.

Intel також зазначає, що її чипи будуть швидшими за пропозиції з боку конкурентів. Як повідомляє Bloobmerg, компанія заявляє, що її прискорювачі можуть запропонувати до 40% швидший час для навчання ШІ моделі у порівнянні з H100, а також, що Gaudi 3 буде вдвічі швидшим за H100 у виконанні завдань штучного інтелекту.

Крім цього, на Computex компанія також представила нові чипи Lunar Lake для ноутбуків зі штучним інтелектом.