Google представив в Україні платформу “Безпека дітей в Інтернеті”. Вона допоможе батькам, вчителям, вихователям та самим дітям безпечно й упевнено досліджувати онлайн-світ.

За інформацією у блозі компанії, на сайті зібрано корисні інструменти та ресурси з онлайн-безпеки. Google запевняє, що платформа допоможе зробити інтернет безпечним та комфортним простором для молодого покоління.

Користувачі тут знайдуть:

інформацію про основи цифрового громадянства й безпеки, адаптовану для дітей різного віку, поради щодо того, як навчити дітей ділитися інформацією онлайн відповідально, спілкуватися ввічливо та захищати свою конфіденційність;

інструменти та ресурси, які допоможуть батькам та вчителям розпочати розмову з дітьми про безпеку в інтернеті.

Також на сайті представлено “Посібник із Family Link для батьків”, який допоможе встановити основні правила використання цифрових пристроїв. В ньому батьки знайдуть інформацію, присвячену доступним функціям Family Link, – застосунку, який допомагає батькам наглядати за своїми дітьми, коли вони починають користуватися пристроями Android, – проте всім батькам буде корисно обговорити ці технології з дітьми.

На додаток до цього, в окремому посібнику зібрано поради, які допоможуть молодому поколінню бути в мережі пильними, доброзичливими та сміливими, а також користуватись інтернетом обачно та безпечно.

Крім того, на сайті зібрано продукти з онлайн-безпеки, які було запущено раніше. Йдеться про онлайн-гру “Interland: Безпека дітей в Інтернеті”, посібника із безпеки дітей в інтернеті та посібника із медіаграмотності для підлітків.