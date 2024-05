Українська візуальна новела Heralds of the Avirentes від TellerySpyro_GTX вийшла у Дочасному доступі Steam.

Heralds of the Avirentes – це візуальна новела з досить незвичною мальовкою у сеттінгу “кристалічне фентезі”. Події гри відбуваються у фентезійному світі Нанрас, населеному ом’верай – істотами, подібними до драконів.

Особливості гри:

вплив ваших рішень на подальший перебіг подій та зміна характеру персонажу залежно від стилю гри;

jRPG-елементи та покрокова бойовою системою з прокачкою;

розвинена соціальна складова, з дружніми та романтичними стосунками;

нелінійний сюжет з трьома ігровими класами, кожен з яких має власну історію та бачення подій;

повна українська локалізація, включаючи озвучення.

Heralds of the Avirentes вийшла у Дочасному доступі Steam і містить лише частку сюжетного контенту. Станом на зараз гра має схвальні відгуки та Steam-рейтинг 92/100 (з 13 відгуків). До 6 червня 2024 року Heralds of the Avirentes можна отримати зі знижкою у 10% за 270 грн.