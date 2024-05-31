Google готується все-таки розгорнути Manifest V3 – специфікацію розширень для Chrome. Компанія заявляє, що почне поступово відмовлятися від старої системи в браузерах Chrome Beta, Dev та Canary, починаючи з 3 червня, повідомляє The Verge.

Користувачі цих браузерів отримають попередження на сторінці управління розширеннями, в якому йдеться про те, що Google незабаром припинить підтримку розширень, які працюють на Manifest V2.

Розширення не перестануть працювати миттєво, Google поступово закриватиме їх протягом кількох місяців. Основна версія Chrome також із часом отримає ці зміни, а повний перехід заплановано на початок 2025 року.

Така довготривалість переходу Manifest V3 частково зумовлена реакцією користувачів, що це може вплинути на роботу більшості блокувальників реклами в браузері.

Manifest повідомляє браузеру всю необхідну інформацію про розширення: від його назви та номера версії до дозволів, які воно використовуватиме, і в яких версіях браузера воно буде запускатися.

Нові версії формату Manifest змінюють функції, до яких мають доступ розширення. Наприклад, Manifest V3 у Chrome більше не дозволяє розробнику завантажувати код із віддаленого сервера.

Компанія спробувала спростити життя розробникам розширень, додавши підтримку користувацьких скриптів і збільшивши кількість наборів правил для API declarativeNetRequest, що використовується блокувальниками реклами.

Компанія запевняє, що 85% “активно підтримуваних” розширень у Chrome вже створили версії Manifest V3, включаючи деякі з найпопулярніших блокувальників реклами, такі як AdBlock, Adblock Plus, uBlock і AdGuard.