Google підтвердив, що витік документації про роботу пошукової системи був справжнім, але водночас є частково застарілою та “вирваною із контексту” інформацією, повідомляє The Verge.

Йдеться про документацію, яка детально описує дані, котрі збирає Google. Відомо, що деякі з них можуть бути використані в алгоритмі ранжування пошукової видачі, але немає конкретики, які саме і як саме. На сьогодні – це найбільше джерело інформації про роботу системи пошуку, а тепер компанія підтверджує, що інформація звідти дійсно правдива.

“Ми застерігаємо від неточних припущень про пошук, заснованих на вирваній з контексту, застарілій або неповній інформації, – написав представник Google Девіс Томпсон в електронному листі до медіа. – Ми поділилися вичерпною інформацією про те, як працює пошук і які фактори враховуються нашими системами, а також працюємо над тим, щоб захистити цілісність наших результатів від маніпуляцій”.

Витік матеріалів свідчить про те, що Google збирає і потенційно використовує інформацію, яка, за словами представників компанії, не впливає на ранжування вебсторінок у пошуку. Це – кліки, дані користувачів Chrome тощо.

Проте оприлюднена інформація, ймовірно, спричинить хвилювання в галузі пошукової оптимізації (SEO), маркетингу та видавничої справи. Зазвичай Google зберігає високу секретність щодо того, як працює його пошуковий алгоритм, але цей витік вніс більше ясності, на що Google звертає увагу, коли йдеться про ранжування вебсайтів у видачі.