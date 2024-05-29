Компанія Vodafone Україна оголосила про початок тестування нового продукту на основі штучного інтелекту. Вона розробила власну ШІ-модель, яка працюватиме як супервізор у контакт-центрах, фактично виконуючи роль помічника оператора.

“Компанія планує використовувати одразу декілька передових технологій ШІ, включаючи voice-to-text та text-to-text перетворення, а також миттєві відповіді у діалогах на основі власної бази знань. Серед апробованих технологій – OpenAI Whisper, Llama, Mistral, NeMo, DeepSpeech, Claude, і Citrinet, які вже пройшли ретельне тестування”, – йдеться в повідомленні Vodafone.

Основні аспекти, на які зосереджено увагу в межах цієї інтеграції, включають в себе використання ШІ для допомоги в прискоренні та покращенні існуючих робочих процесів, надання рекомендацій операторам контакт-центру та моніторингу їхнього виконання, обслуговування клієнтів таким чином, щоб забезпечити індивідуальний підхід.

“Зараз оператор активно вивчає можливість інтеграції ШІ також в процеси обслуговування клієнтів у магазинах, що дозволить зменшити навантаження на співробітників та скоротити час обслуговування. Зокрема на типові запитання клієнтів, як-от “Скільки в мене грошей на рахунку?” або “Які пропозиції для мене є?”, зможуть відповідати цифрові асистенти, в той час як їх колеги проводитимуть більш змістовні консультації в залі”, – додали в Vodafone.

Крім того, Vodafone планує створити чат-ботів на основі ШІ, що дозволить автоматизувати комунікацію з клієнтами у різних каналах зв’язку. Нові open source моделі, такі як Llama3, дозволяють компанії знизити витрати та забезпечити високий рівень якості обслуговування, використовуючи локальні рішення. При цьому інформація залишається виключно на серверах оператора, що важливо для безпеки даних.

Компанія запланувала комерційну реалізацію перших проєктів з інтеграції ШІ вже влітку цього року. Вона очікує, що це не лише значно покращить якість обслуговування, але й сприятиме збільшенню обсягу крос-продажів та зростанню рівня задоволеності клієнтів (NPS), а також скоротить кількість скарг.

У майбутньому Vodafone розглядає можливість продажу своїх ШІ-рішень на ринку для потреб інших компаній.