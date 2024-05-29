На щорічному Visa Payments Forum, що охоплює регіон Центральної та Східної Європи, Близького Сходу та Африки, Visa представила нові продукти та послуги. За словами компанії, вони здійснять революцію у сфері платіжних карток.

Технологія Flexible Credential дозволить зручно перемикатися між методами оплати. Власники карток зможуть легко встановлювати параметри або вибирати, що вони використовуватимуть: дебетову картку, кредитні кошти, оплату частинами, бонусні бали, або навіть платіж в іншій валюті.

Також компанія розробляє нові способи здійснення електронних оплат для фізичних та віртуальних карток. Цьогоріч для всіх торговців стануть доступними такі нові способи здійснення та отримання платежів на мобільних пристроях:

Push-платежі через USSD – цифрові платежі через телефон із будь-якою функціональністю;

приймання платежів мікропідприємцями – грошові перекази від споживача торговцю через смартфон;

Tap to Phone – перетворення будь-якого пристрою на платіжний термінал і здійснення оплат в один дотик (технологія вже доступна в Україні для смартфонів на базі Android та iOS).

Для боротьби з шахрайством представили новий стандарт автентифікації Fast Identity Online (FIDO), який дає змогу підтвердити особу споживача та надати дозвіл на проведення онлайн-платежу за допомогою швидкого сканування біометричних даних.

Інструмент Visa Payment Passkey підтверджуватиме особу, не перериваючи процес оплати, і підвищить безпеку. Ще один продукт, Visa Protect, виявляє до 60% випадків шахрайства у платежах з рахунку на рахунок.

Ще однією новинкою є сервіс Click to Pay, який дозволить проводити платежі, використовуючи лише електронну пошту, номер телефону або Visa Payment Passkey для онлайн-оплат. Цей сервіс також вже доступний в Україні.

І нарешті остання новинка – це Visa Pay, платформа формату “платежі як послуга”. Вона дозволяє банкам швидко запускати нові цифрові послуги для споживачів і торговців через власні мобільні банківські застосунки.

Серед можливостей є цифрова емісія, ініціювання платежів, оплата в один дотик, запобігання шахрайству та управління ризиками, токенізація, платформи гаманців і обробка платежів емітентом через партнера. Платформу буде представлено в регіоні CEMEA найближчими місяцями.