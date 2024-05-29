Колишня членкиня правління OpenAI Гелен Тонер розповіла, що рада директорів дізналася про запуск чат-бота ChatGPT у 2022 році з Twitter, про це повідомляє Bloomberg.

У подкасті The TED AI Show Тонер розказала, чому рада директорів OpenAI минулого року ухвалила рішення звільнити генерального директора Сема Альтмана.

“Коли в листопаді 2022 року вийшов ChatGPT, рада директорів не була проінформована про це заздалегідь, – сказала Тонер у подкасті. – Ми дізналися про це з Twitter”.

Запуск ChatGPT був відносно тихим, компанія випустила чат-бота, назвала його моделлю штучного інтелекту, яка “взаємодіє в розмовному режимі”. А далі все зробили самі користувачі та “сарафанне радіо”.

Тонер зазначає, що Сем Альтман не розкрив свою участь у фонді стартапів OpenAI. Члени правління розуміли, що Альтман каже їм неправдиву інформацію або приховує її.

“Неодноразово він надавав нам неточну інформацію щодо формальних процесів безпеки, які існували в компанії. – сказала вона, – А це означає, що рада директорів практично не могла знати, наскільки добре ці процеси працюють або що може потребувати змін”.

Після звільнення Альтмана понад 95% співробітників почали просити поновити його на посаді та погрожувати піти з компанії. Тож Альтмана було поновлено на посаді, а Гелен Тонер та інші директори вийшли зі складу правління.

На подкаст відреагував нинішній голова правління OpenAI Брет Тейлор та сказав, що компанія розчарована тим, що Тонер все ще повертається до цього питання.

Тейлор зазначає, що з даного приводу було проведено незалежну перевірку, яка показала, що рішення попередньої ради директорів не ґрунтувалося на занепокоєнні щодо безпеки продукту, темпів розробки, фінансів OpenAI або її заяв інвесторам, клієнтам або діловим партнерам.